С 7 декабря возобновится автобусное сообщение по маршруту Псков - Гдов - Санкт-Петербург

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С 7 декабря будет возобновлен автобусный рейс по маршруту Псков - Гдов - Санкт-Петербург. Данный вопрос был рассмотрен на личном приеме граждан, который провёл глава региона Михаил Ведерников.

Псковичка отметила, что маршрут необходим, так как многие жители Гдова работают и учатся в Санкт-Петербурге и не могут приехать к родителям. «К тому же многие ездят на лечение в Петербург. Это самый необходимый маршрут», – отметила она.

Михаил Ведерников сообщил, что к нему поступает немало просьб относительно возобновления маршрута. Планируется, что с 7 декабря «Псковпассажиравтотранс» начнёт выполнять рейс.

Кроме того в Пскове в Пскове продлят маршрут автобуса №9.