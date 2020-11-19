Директор «Нивы» объяснил причину закрытия дачного рынка

Фото: Жесть по-Псковски

Директор псковского рынка «Нива» Владимир Максимович объяснил «Комсомольской правде-Псков» причины закрытия торгового ряда для дачников.

Он отметил, что при принятии этого решения опирался на указ губернатора Псковской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Псковской области».

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Главной причиной закрытия стала необходимость обеспечить безопасность пожилых псковичей. «На тех рядах, как правило, торгуют псковичи от 65 лет, а по указу они должны находиться на самоизоляции, – пояснил директор рынка. – Они сидят, переговариваются, не соблюдают дистанцию. Делаем замечания, но без толку». Кроме того, на дачном рынке обычно торгуют сельскохозяйственной продукцией, а сезон уже закрыт.