7-летняя девочка пострадала в ДТП в Пскове

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В Пскове в результате ДТП пострадала семилетняя девочка. ДТП произошло около 8 часов утра у дома №6 на улице Первомайской.

33-летняя женщина, ехавшая рулём автомобиля Chery, не справилась с управлением и въехала в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser, который в свою очередь въехал в Chevrolet.

В результате ДТП пострадала семилетняя пассажирка автомобиля Chery. Девочку госпитализировали в Детскую областную больницу, а после осмотра отпустили домой.

Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель Chery во время ДТП была трезва.