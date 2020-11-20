Псковичам рассказали, что нельзя делать за час до сдачи теста на COVID-19

Фото из архива КП

Главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачёва рассказала, как подготовиться к тесту на коронавирус в эфире ПАИ-live.

Врач озвучила 7 ограничений, которых нужно соблюсти хотябы за один час до сдачи теста:

- выпивать спиртное

- курить

- чистить зубы

- полоскать ротовую и носовую полости

- жевать резинку

Кроме этого, Ираида Сивачёва посоветовала сдавать тест на коронавирус натощак, то есть ничего не поев и не выпив с раннего утра. Все эти ограничения создаются для того чтобы произошло накопление возбудителя и он не смывался.