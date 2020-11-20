Установлена личность псковича, укравшего 32 туи у мемориала в Жидиловом Бору

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Установлена личность гражданина, похитившего туи у мемориала в Жидиловом Бору, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Недавно стало известно, что в ночь на 2 ноября неизвестный выкрал две туи у храма Александра Невского в Пскове. Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России установили подозреваемого и изъяли похищенные деревья. В ходе дальнейшей работы установлено, что фигурант причастен и к краже 32 туй на воинском мемориале в деревне Жидилов Бор Псковского района.

Мужчина украл туи, чтобы посадить их на своем участке в одной из деревень Псковского района. Подозреваемый признался в содеянном. При обыске похищенное обнаружено и изъято. Ведется следствие.

Фото: группа "Памяти нашей Победы" в соцсети "ВКонтакте"

Мемориал воинской славы «Жидилов Бор» создан в 2000 году. В 2009 году здесь установлена часовня святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского.

В братской могиле в Жидиловом Бору покоится свыше 800 советских воинов. На месте мемориала в годы Великой Отечественной войны проходила оборонительная линия «Пантера». По официальным данным, в этом месте погибли около 1 тыс. 700 советских солдат.