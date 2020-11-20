Заключенный в середкинской колонии преподает английский язык

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Заключенные в исправительной колонии псковского поселка Середка изучают английский язык, сообщает Псковское агентство информации.

Необычные занятия организовал московский дизайнер Роман Морозов, один из из осужденных. Он отбывает срок за распространение наркотиков и раз в неделю занимается разговорным английским со всеми желающими.

«Я сел за продажу 1,5 грамма амфетамина. Наркотики в нашей тусовке были распространены, я и сам неоднократно что-то пробовал. <...> Оказалось, за то, что ты взял пакетик с ноготь у одного друга и передал другому, могут посадить на 10 лет», - рассказал Роман Морозов.

Он отметил, что если у него получилось заинтересовать человека английским и он будет потом этому уделять этому хоть 5 минут в день – это дорогого стоит.

Роман Морозов робко надеется, что уроки английского языка, которые он ведет в колонии, помогут ему освободиться немного раньше, чем закончится его срок.