20 ноября в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»

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Приём заявок на соискание в премии «Народное признание — 2020» закончится через несколько часов, сообщили «Комсомольской правде» организаторы.

На данный момент пришли уже порядка 100 заявок. Самыми многочисленными номинациями традиционно стали «Талант», «Призвание» и «Инициатива».

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru. Награда будет присуждаться в 11 номинациях: «Открытие», «Событие», «Наша марка», «Инициатива», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание».

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о премии можно почитать здесь>>>.