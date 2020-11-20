Псковские политики высказались о сокращении депутатов гордум в Пскове и Великих Луках

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Псковские политики высказали свое мнение о возможном сокращении количества депутатов гордум в Пскове и Великих Луках. «Псковская правда» поинтересовалась у лидеров партий, как они относятся к потенциальному продолжению урезать мандаты.

В сентябре было принято решение сократить численность депутатов Псковского областного Собрания с 44 до 26. Таким образом, 600 тысяч жителей региона будут представлять 26 человек, 200-тысячный Псков — 25. А 100-тысячные Великие Луки — 30.

Фото Псковского агентства информации

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, отметил, что «Почему бы и нет. Все возможно». По его словам, нужно смотреть, какая модель покажет себя эффективней. «Главное — чтобы депутаты свои задачи выполняли», - подчеркнул он.

Руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков напомнил, что его партия не первый год говорит о необходимости сокращения численности депутатов и чиновников.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Мнение о нелогичном количестве депутатов высказал лидер псковского отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Он отметил, что очень странно, что в Великих Луках, которые меньше Пскова, сидят 30 человек.

«Депутатский корпус нужно максимально сокращать. Чем меньше депутатов, тем более будет видна их работа», – подчеркнул он.

Фото Псковского агентства информации

Руководитель регионального «Яблока» Лев Шлосберг высказался против уменьшения количества депутатов. «Эта численность соответствует законодательству, никаких оснований для изменения нет. У нас представительные органы местного самоуправления находятся в том диапазоне, который разрешен федеральным законом», – отметил он.

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Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, ситуацию комментировать отказался. «Это вопрос городских депутатов, к которым я не отношусь. Органы работают нормально, зачем сумятицу вносить», – отметил он.