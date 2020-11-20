В Великих луках горит завод «ЗЭТО»

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В Великих Луках произошел крупный пожар на территории завода «ЗЭТО», сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

Директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков рассказал корреспонденту районной газеты, что пожар полностью локализован, ведутся работы по восстановлению штатного режима работы предприятия.

Жители города отмечают, что дым от пожара был виден по всему городу. Как сообщают очевидцы, возгорание началось около 11 часов утра в гальваническом цехе.

В пожаре никто не пострадал. Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы с территории предприятия. Работники завода предполагают, что причиной пожара стала нарушенная сторонней организации техника безопасности.

Для тушения привлекались 20 пожарных и 7 единиц техники. Работают три звена газодымозащитной службы.