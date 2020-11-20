Глава Великих Лук прокомментировал пожар на заводе «ЗЭТО»

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В настоящее время ведутся работы по локализации очага возгорания на заводе «ЗЭТО», сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем аккаунте в соцсети Instagram.

«На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты, специалисты МЧС, бригады «скорой помощи» и оперативная группа во главе с председателем Комитета по ГО и ЧС Администрации Николаем Шмоткиным», – сообщил Козловский.

В настоящее время, по информации руководства завода, ведутся работы по локализации очага возгорания. Среди персонала, по имеющимся данным, пострадавших нет.

«Все сигнализации сработали вовремя. Заводчане были эвакуированы. Работа пожарных расчётов продолжается», – отметил глава Великих Лук.