Новых коронавирусных ограничений в Псковской области не планируют

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Ввод дополнительных ограничений в Псковской области пока не планируется. Об этом в ходе заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса на территории СЗФО сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ситуация непростая, но введение дополнительных ограничений в настоящий момент мы не планируем. По всем основным позициям потребности Псковской области закрыты благодаря федеральной поддержке», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что для больных коронавирусом в регионе создаются дополнительные койки. Ведется работа по организации амбулаторного COVID-центра. Скоро запустят информационную систему оповещения граждан об итогах тестирования. Вакцинация по борьбе с коронавирусом и сезонными инфекциями продолжается. А ПЦР-лаборатории увеличили мощности благодаря дополнительному оборудованию в Центр СПИД.

В Псковской области ведётся закупка препаратов для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Планируется приобрести новую технику: санитарные автомобили, пульсометры и морозильники для медучреждений, амплификаторы для лаборатории Центра СПИД, тест-системы, и средства индивидуальной защиты. На это, из резервного фонда Правительства РФ, выделено порядка 100 млн рублей.

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