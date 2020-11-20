Восстановлена хронология пожара на заводе «ЗЭТО» в Великих Луках

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Генеральный директор завода «ЗЭТО» в Великих Луках Денис Мунштуков рассказал как продвигались события на сегодняшнем пожаре на предприятии, пишет telegram-канал телеканала «Великолукские новости».

По словам Мунштукова, в 10:58 в цеху № 7 на участке гальваники произошло возгорание. На централизованном пульте охраны моментально сработала пожарно-охранная сигнализация. Началась эвакуация сотрудников.

Сотрудник заводской охраны, увидев возгорание, попытался потушить пожар, но локализовать открытое пламя не удалось

Начальник смены заводской охраны по телефону «01» сообщил о пожаре. Первый расчёт прибыл в 11:08. Локализовать открытое пламя не удалось, огонь за секунды по вентиляции перекинулся на кровлю. Далее пожарные расчеты приступили к работе на территории завода.

В 11:30 начальники цехов доложили о завершении полной эвакуации. Всех сотрудников проверили по списку. На место прибыли медики.

Сейчас предприняты все необходимые меры предосторожности, место происшествия оцеплено. Никто не пострадал.

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