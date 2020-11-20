В Псковской области сохраняется низкая динамика роста заболевших коронавирусом

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В Псковской области сохраняется достаточно низкая динамика прироста заболевших коронавирусом от недели к неделе. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Показатели новых заболевших коронавируса, по его словам, держатся на высоком уровне, но сохраняется достаточно низкая динамика прироста от неделе к неделе. «Это вселяет осторожный оптимизм и даётся большим трудом», – отметил губернатор.

Михаила Ведерникова, отметил, что сейчас нет необходимости в более жёстких ограничениях, так как действующие ограничительные меры дают свои результаты.