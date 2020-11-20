Два педиатра из Уфы приехали работать в Псковскую область

Фото: Instagram-аккаунт ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная больница".

Два врача-педиатра из Уфы приехали работать в Псковскую область, сообщили в Instagram-аккаунте ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная больница".

Работники больницы отметили, что приезд докторов является символичным. Приезд Эльвины Давлятовой и Дианы Бикмуллиной связан с предстоящим открытием в Пскове детского корпуса инфекционной больницы.

Кроме того медики напомнили, что сегодня отмечается день педиатра и поздравили всех причастных с праздником. «Желаем нашим дорогим докторам крепкого здоровья, счастья, любви, красоты, а также терпения и сил для будущих достижении ! Спасибо вам за работу и в добрыи путь», – пожелали они.