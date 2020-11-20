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Псковские школьники могут уйти на каникулы на неделю раньше. Об этом сегодня сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, возможно, школьников придется отпустить на каникулы на неделю раньше.

Губернатор обратил внимание на то, что нужно понимать, что после новогодних каникул и весной ожидается пик заболеваемости. «Эту опцию, с еще одной неделей каникул, можно будет использовать только один раз», – рассказал губернатор и отметил, что это будет запасным вариантом, так как не хочется негативных последствий.