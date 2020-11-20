Карантин по коронавирусу в Псковской области продлили до 6 декабря

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Действие основных ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, в Псковской области решено продлить до 6 декабря, соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора о противоэпидемических мероприятиях.

Как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью в регионе, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет также продлён до 6 декабря.

Руководители государственных и муниципальных предприятий и органов местного самоуправления должны будут отправлять на самоизоляцию беременных работниц, если ты выскажут желание работать удалённого. В отношении других предприятий эта норма будет действовать как рекомендация.

Кроме того всем работодателям рекомендовано воздерживаться от направления сотрудников в служебные на территории других регионов.