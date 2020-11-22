Новый очаг коронавируса выявлен в псковском монастыре

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Новый очаг коронавируса выявлен в Свято-Благовещенском Никандровском монастыре, сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Коронавирусом в монастыре заболели священнослужитель и четыре сотрудника.

Всего 21 ноября в Псковской области зафиксировали еще 169 новых случаев коронавируса. С момента начала пандемии в псковском регионе отмечено 11035 случаев заражения

Выздоровели за вчерашний день 150 человек. Всего - 5 тысяч 943 человека.

Новых летальных исходов нет. За сутки проведено 1192 исследования на коронавирус, всего – 153 тысячи 123 исследования.