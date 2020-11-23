Еще 170 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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Еще 170 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он уточнил, что 161 случай заражения выявили лаборатории здравоохранения, ещё 9 – частные клиники. В общей сложности за время пандемии коронавирус диагностировали у 11 тысяч 205 человек.

Выздоровели после коронавируса сегодня 21 человек. Всего – 5 тысяч 964.

Выполнено за минувшие сутки 785 тестов. В активных очагах коронавируса новые случаи не обнаружены.

Статистика по коронавирусу в районах: