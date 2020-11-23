Псковская школа уходит на досрочные каникулы из-за заболевших поваров

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Моглинская средняя общеобразовательная школа уходит на пятидневные досрочные каникулы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Школу уходит на карантин из-за необычной причины: заболели два повара. Учебное заведение просто не может в полном объеме обеспечить детей горячим питанием.

Повара школы сдали анализы на коронавирус. По словам главы района Натальи Фёдоровой, найти им замену в короткий срок - задача непростая, поэтому было принято решение пойти на такие меры. С 23 по 27 ноября учащиеся ушли на внеплановые каникулы с корректировкой учебного календарного плана.

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