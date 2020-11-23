Свет отключат в Гдовском районе с 23 по 27 ноября

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Электроэнергию отключат в Гдовском районе с 23 по 27 ноября, сообщили в администрации Гдовского района.

Отключения потребителей от электроэнергии произойдет в связи с ремонтными работами по Гдовскому району и городу Гдову. 23 ноября отключат электроэнергию в деревне Лужок.

24 ноября без света из-за расчистки трассы останется деревня Коровье Село.

25 ноября – деревня Забелско, Замежничье, Гвоздно, Елешно, Марьино, Лесная, Молоди.

26 ноября — деревня Глушь и. Залесье. Кроме того электроэнергии не будет в Гдове на улице Никитина, 41, 41а, 39, 37 и на улице Ленина, 34, 36.

27 ноября отключат электроэнергию в деревне Юхновщина и на улице Печатникова,11 и 13 в Гдове. Кроме того света не будет у проживающих в домах 14, 16, 18, 20 и 24 по улице Никитина и в домах 15, 17, 19, 21 и 23 по улице Ленинградская.

Телефон для справок: 8-800-220-0-220.