11 медалей на Открытом кубке WKF завоевала сборная Пскова по каратэ

Фото из личного архива клуба КАРАТЭ г.Псков "Будокан Атэми"

Сборная Пскова по каратэ привезла из Вологодской области 11 медалей Открытого кубка по каратэ WKF. Об этом сообщили ПАИ со ссылкой на пресс-службу спортивной Федерации каратэ Пскова.

Псковских спортсменов пригласила принять участие в состязаниях Федерация Вологодской области. Соревнования проходили в двух видах: индивидуальное кумите и индивидуальное ката. О позитивном настрое на будущее рассказал председатель ПГОО «Спортивная Федерация каратэ города Пскова» Антон Потебня:

- Сейчас во время практически полного отсутствия соревнований из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы очень обрадовались, что наши друзья из Вологды сумели согласовать проведение официальных соревнований с соблюдением всех мер предосторожности, и с удовольствием приняли предложение принять участие в этом турнире. Спортсменам просто необходимо соревноваться чтобы совершенствоваться, а тренерам видеть прогресс своих воспитанников и заниматься работой над ошибками по итогам выступлений и делать шаги для дальнейшего совершенствования мастерства.

Всего в турнире приняло участие более 150 спортсменов из Вологодской, Архангельской и Псковской областей. Наша сборная по итогам соревнований положила в копилку 11 медалей, из которых — пять золотых, одна серебряная и пять бронзовых.

«Спортсмены были заряжены на результат. Безусловно, было сложно после 10 месяцев отсутствия соревнований. Некоторые спортсмены дебютировали в новых для них возрастных категориях, что накладывало дополнительную ответственность и волнение. Тренерский состав остался доволен результатами, ну а работа над ошибками у нас впереди», - заключил Антон Потебня.