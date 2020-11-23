Вадим Нэдик рассказал о противоаварийных работах в усадьбе Строгановых

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Второй этаж усадьбы Строгановых в Волышово расчистили и закрыли деревянными настилами, рассказал руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на своей странице в соцсети Instagram.

Вадим Нэдик сообщил, что про расчистке нашли небольшой фрагмент поврежденного пожаром паркета. «Сохраним, безусловно», – отметил он.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова.

Губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети рассказал, что на этой неделе начнётся установка временной кровли.

Противоаварийные работы в усадьбе начались 13 октября силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия» и благодаря средствам из регионального бюджета. Кроме того, Росимущество профинансировало установку ограждения вокруг усадебных построек.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова.

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