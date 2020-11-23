Михаил Ведерников обратился к Путину за финансовой помощью региону

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Губернатор Михаил Ведерников во время встречи по видеосвязи обратился к Президенту России за оказанием финансовой помощи Псковской области, сообщает официальный telegram-канал региона.

Он отметил, что на поддержку регионов Правительством выделяется существенная помощь – 300 млрд рублей. При этом средства распределяются на уровне выпадающих доходов.

«Мы сделали всё необходимое, чтобы сохранить экономику и не допустить существенного снижения доходов. Вся подушка безопасности, которая была сформирована по поручению Правительства, была в полном объёме направлена на поддержку врачей, социальных работников, нуждающихся граждан, лиц, оставшихся без работы, и, конечно, бизнеса», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, эти усилия были полностью оправданы, но в результате увеличился дефицит бюджета почти на 2 млрд рублей.

Из-за того, что регион не «уронил» экономику, Псковская область ничего не получила при распределении первого транша – это около 100 млрд рублей. В рамках второго транша область получила 377 млн рублей – фактически 0,1% от общей суммы. Сейчас кассовый разрыв в бюджете области составляет более 1 млрд 150 млн рублей.

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