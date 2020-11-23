В храме Успения с Пароменья нашли уникальную фреску ангела XVI века

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Под осыпающейся штукатуркой в псковском храме Успения с Пароменья нашли уникальную фреску XVI века, сообщает газета «Псковская правда».

Настоятель храма отец Алексей Воронюк рассказал, что фреску заметили работники музея Мирожского монастыря около месяца назад. На фреске можно увидеть крыло ангела и руку Богородицы. Отец Алексей предположил, что скрывшие росписи штукатурные работы проводили к приезду в Псков императора Александра Второго.

По словам настоятеля, существующий уже пять столетий храм хранит множество загадок и историй. «Одна из загадок [храма Успения с Пароменья], например: на восточной стене над алтарем когда-то находилась большая композиция живописная, прямо на фасаде, и что с ней стало - непонятно. То ли ее забелили, то ли она была утрачена», - рассказала старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Кроме того, настоятель рассказал о фигурке голубя, венчающего крест купола. До войны на нём сидел другой голубь, но попадание снаряда разрушило купол и фигурка была утрачена. Позднее Юрий Спегальский, занимавшийся после освобождения Пскова реставрацией храма, обнаружил литую фигурку голубя. Она хранится в семье архитектора-реставратора - Всеволода Смирнова.

«Мы очень надеемся, что потомки Всеволода Петровича Смирнова смогут вернуть птичку, которая была на кресте. И уже эксперты посмотрят, будет ли возможность поставить фигурку на место. С этим связаны чаяния многих жителей Пскова. Когда началась пандемия многие подходили к храму: голубь на месте — значит, все будет нормально. Это элемент легенд, которые дошли до нас. И забывать его мы не имеем права. Мы понимаем, что все в руках Божьих и нет места суеверию. Но все равно должны делать все возможное, чтобы сохранить ту историю, которая нам досталась», - отметил он.