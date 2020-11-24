В Псковской области побит рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

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За минувшие сутки в Псковской области 175 человек заразились коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Псковская область вышла на новые пиковые значения суточной заболеваемости», – отметил губернатор.

Всего зафиксировано 11 тысяч 380 случаев заражения COVID-19 в Псковской области. Выздоровели 6 тысяч 106 пациентов, за сутки – 142.

Количество умерших не изменилось – 72. Всего специалисты провели 155 тысяч 357 исследований на предмет наличия COVID-19. Из них за сутки – 1 тысяча 449.