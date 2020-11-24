Псковская футбольная команда стала победителем турнира в Сочи

Фото: межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад».

Псковская футбольная команда из спортивной школы «Стрела» стала победителем турнира в Сочи, сообщили в межрегиональном объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Турнир «Кожаный мяч», проходил с 20 по 22 ноября. Команда взяла приз в средней возрастной категории, где боролись юноши 12-13 лет.

Псковичи взяли реванш у «Метеорита» из Челябинска за поражение месяц назад, обыграли «Пищевик» из Беслана и «Воскресенское» из Москвы.

Лучшим игроком турнира признан Евгений Рылин, полузащитником – Артём Шабратько.