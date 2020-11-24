Козловский: ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться тревожной

Скриншот из Instagram-аккаунта Николая Козловского.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться достаточно тревожной, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Он обратил внимание на то, что в последнее время регулярно регистрируются всё новые и новые антирекорды прироста заболевших. «Коронавирус нарушил привычное течение нашей жизни, мы долгое время живём в условиях ограничений, которые постепенно становятся обыденными. <...> Он [коронавирус] быстро распространяется, поражает всех без разбора, несмотря на возраст, и вызывает серьёзные осложнения»? – рассказал Козловский.

Глава города отметил, что более 30% зараженных, болеют бессимптомно. «Это означает, что даже внешне вроде бы здоровый человек, зачастую сам того не подозревая, представляет серьёзную опасность для окружающих», – объяснил он.

«На сегодняшний день в Псковской области все ограничительные мероприятия продлены до 6 декабря, усилен контроль за их соблюдением», – напомнил Николай Козловский и призвал горожан внимательнее следите за состоянием здоровья

«Только вместе мы остановим опасный вирус! Будьте ответственны. Берегите себя и своих близких», – подытожил глава города.