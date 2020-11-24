Почему на 18-ти улицах Пскова срезали хороший придорожный газон

Фото: Псковская правда

Вместо приятной глазу растительности у дорог Пскова взору предстает голая черная земля. Порядка 20-ти улиц Пскова лишились сформированного годами газона вдоль дороги. Почему так произошло, рассказала "Псковская правда".

Несколько дней подряд псковичи смотрели на то, как бульдозер сдирал довольно ухоженный травяной покров. Все ждали, что такие резкие и обширные изменения уж точно вызваны были чем-то необходимым. Иначе это было никак не объяснить.

«Смотреть больно, - комментировали в соцсетях псковичи. – Словно по живому режут. Такие были газоны, глаз радовали, а теперь голо и грязно». «Кто-нибудь знает, зачем это делается. Сколько же теперь времени потребуется, чтобы на этом месте опять появился нормальный газон».

Чиновники объяснили такую неожиданную для всех работу желанием сделать так, чтобы грунт не попадал на проезжую часть. Но теперь, когда земля открыта повсеместно - это звучит странно.

Действительно, тема грязных дорог неоднократно поднималась общественниками и звучала в СМИ, как считает активист псковских «Убитых дорог» Николай Мельков, такое решение - единственное из возможных:

«Грунт, тот что у бортового камня, надо либо опускать ниже бортового камня, либо замостить примыкающий к камню участок, чтобы с дождем землю не вымывало на дорогу. Опять же ливневки будут реже забиваться. Решением может быть опущение грунта ниже бортового камня на пять-десять сантиметров и посеянная трава».

И вот, в конце 2020 года история сдвигается с мертвой точки. Теперь на дорогу с грустью не посмотришь. Да решение было правильное, но, как признается директор Зеленхоза Михаил Шараев, даже он не ожидал такой реализации.

«Каким образом на той же улице Чудской появился газон? – задает он вопрос. - Когда закончили строить дорогу, то весь оставшийся строительный мусор положили в основу газона, а сверху привезли и положили растительный грунт, на который уже сеяли семена газонной травы. Сейчас получается, этот грунт вместе с травой сняли и увезли. А новый не положили, потому что контрактом это не предусмотрено. На то, что осталось – а это строительный мусор – и посеяли траву».

Ждать ли всходов газона весной - загадка. Как отмечают садоводы, ноябрь-то не лучшее для посадки время. Другие скажут - таким методом ведь и наши бабушки пользовались. Но никто не знает, какая в этом году будет зима. Если холодная, то скорее всего для семян все пройдет благополучно. А если средняя температура будет такая же, как и сейчас, то увы - посадка сгниет.