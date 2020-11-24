Два человека погибли в ДТП в Печорском районе

Фото: ПАИ

Два человека погибли в результате ДТП в деревне Поддубье Печорского района, сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

Сегодня около 10 часов утра произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. После столкновения с «Нивой» один из автовозов заехал на территорию жилого участка и врезался в сарай. Легковой автомобиль после столкновения, получив серьезные повреждения, улетел в огород, второй автовоз съехал на обочину.

Фото: ПАИ

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, пожарные. Спасатели будут деблокировать из «Нивы» тела погибших. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир.

Фото: ПАИ

Жительница дома, рядом с которым произошло ДТП, рассказала, что когда все произошло она мыла посуду. «Услышала жуткий скрежет, выглянула в окно и увидела, что автовоз врезался в сарай. Я сразу побежала в комнату звонить», – рассказала женщина.