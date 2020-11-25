Псковичам делают прививку от гриппа на парковке у «Империала»

Фото из архива КП
На парковке у ТК «Империал» псковичи могут сделать бесплатную прививку от гриппа. Об этом «Комсомолькой правде в Пскове» сообщили в Псковской городской поликлинике.
С 10 утра до 15:00 на территории стоянки торгового комплекса «Империала», напротив Макдональдс по улице Коммунальной, 41 будет работать Мобильный ФАП.
Найти его будет не сложно - это автобус с государственным номером В862КР как на фото. Кроме мобильного ФАПа пививку можно сделать в поликлиниках города.
График будет обновляться еженедельно. Чтобы не упустить новую информацию, звоните по номеру телефона приемной главного врача: 53-49-42 и отделения профилактики: 53-62-14.
А также подписывайтесь на социальные сети Комсомолки, где мы будем первыми оповещать псковичей о новостях:
ВКонтакте: https://vk.com/kp_pskov
Фейсбук: https://www.facebook.com/KP.ru.pskov/
Одноклассники: https://m.ok.ru/kp.pskov