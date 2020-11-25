Псковичам делают прививку от гриппа на парковке у «Империала»

Фото из архива КП

На парковке у ТК «Империал» псковичи могут сделать бесплатную прививку от гриппа. Об этом «Комсомолькой правде в Пскове» сообщили в Псковской городской поликлинике.

С 10 утра до 15:00 на территории стоянки торгового комплекса «Империала», напротив Макдональдс по улице Коммунальной, 41 будет работать Мобильный ФАП.

Найти его будет не сложно - это автобус с государственным номером В862КР как на фото. Кроме мобильного ФАПа пививку можно сделать в поликлиниках города.

График будет обновляться еженедельно. Чтобы не упустить новую информацию, звоните по номеру телефона приемной главного врача: 53-49-42 и отделения профилактики: 53-62-14.

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