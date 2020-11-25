Еще 178 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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Еше 178 человек заразились COVID-19 в Псковской области. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 11 тысяч 558 жителей региона. Губернатор отметил, что 164 больных обнаружены по результатам тестирования в лабораториях системы здравоохранения, а 14 - с помощью коммерческих клиник.

За сутки избавились от коронавируса 74 пациента, всего - 6 тысяч 180. Число летальных исходов без изменений - 72. В активных очагах также без изменений.