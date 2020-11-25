Михаил Ведерников рассказал о выделении многодетным семьям участков

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова обсудила с губернатором Псковской области вопрос обеспечения многодетных семей земельным участками, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Наталья Тудакова задалась вопросом, что делается для сокращения очереди на земельные участки и какие средства заложены в бюджет на их выделение в 2021 году.

Михаил Ведерников рассказал, что в 2020 году исполнительной власти удалось распределить 711 земельных участков. «Постараемся до конца года выйти на конкретные цифры и дать информацию. Но важно, чтобы люди не просто взяли землю «на чёрный день», а начали реально строить на ней», – подчеркнул губернатор.