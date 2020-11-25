В новогоднем убранстве Пскова будет преобладать сказочная тематика

Новогоднее убранство Пскова в этом году заменят на новое

В новогоднем убранстве городских территорий Пскова будет преобладать сказочная тематика. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Пскова со ссылкой на главу администрации Пскова Валентину Зубову.

В сказочной тематике украсят Детский парк, дендропарк и сквер на Четырех углах. Новогодние украшения установят к 20 декабря и уберут только 20 января. Главная елка Пскова тоже будет обновлена.

«Мы центральную елку немножко реанимировали. Во-первых, будет изменено ограждение, которое вызывало много нареканий у горожан. Также на елке будут совсем другие украшения, и она будет подсвечиваться. Будут такие элементы, как шары, звездочки, атрибутика детских сказок», - рассказала она.

Валентина Зубова отметила, что многие частные лица и предприятия выразили желание финансово поучаствовать в новогоднем убранстве города.

«Понятно, что мероприятия не будут проводиться в этом году так обширно, как всегда, но, чем больше территорий мы украсим в городе, тем праздничнее будет настроение», - заключила она.

Кроме того, сотрудники предприятия «Специализированная служба Пскова» будут следить за целостностью конструкций и дважды в день объезжать город, для выявления случаев повреждения.

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