Досрочное голосование началось в трех районах Псковской области

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Досрочное голосование началось в Великолукском, Себежском и Печорском районах Псковской области, сообщает интернет-портал ВЛуки.ру со ссылкой на пресс-службу Избирательной комиссии Псковской области.

Сегодня, 25 ноября, можно досрочно проголосовать на выборах в территориальных избирательных комиссиях районов. А с 2 по 5 декабря в участковых избирательных комиссиях.

В Великих Луках состоятся досрочные выборы главы Великолукского района, в Себеже выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, в Печорах дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В основной день выборов, 6 декабря, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно будем и на дому, по заявлениям избирателей.

При входе на участки будет проводиться термометрия, на территории избирательного участка необходимо будет соблюдать масочный режим.