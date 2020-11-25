Коэффициент распространения коронавируса в Псковской области превышает единицу

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Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области превышает единицу, сообщает ТАСС.

Регион входит в категорию регионов, чей коэффициент распространения COVID-19 находятся между показателями 1,01 и 2. Последний раз, по данным ТАСС, регион находился в зеленой зоне в статистике от 12 ноября.

Фото: ТАСС

По данным штаба, коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился за сутки с 1,08 до 1,04. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (0,7%).

Коэффициент распространения коронавируса - показатель, который определяет сколько человек в среднем успевает заразить один больной COVID-19.

По этим данным Роспотребнадзор определяет регионы, которые могут при выполнении всех мер безопасности, приступать к ослаблению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Снижение коэффициента до 0,8 и менее, указывает на возможность региона перейти ко второму этапу, а при показателе 0,5 и менее - к третьему.