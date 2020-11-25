Торговый дом «Тимохин» в Пскове на Четырёх углах снесут

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Торговый комплекс «Тимохин» на Четырёх углах в Пскове снесут согласно решению суда, сообщает Псковское агентство информации.

Начальник Контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова рассказала, что городская администрация выиграла суд. «Во всех исковых требованиях ООО «Фавор» было отказано в полном объёме» – отметила она.

Наталья Симонова рассказала, что под снос попадают три стационарных торговых объекта, трансформаторная будка и туалет и предположила, что ООО «Фавор» еще будет подавать апелляции.

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