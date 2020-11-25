О вынужденной отмене декабрьских спектаклей сообщили в ТКД

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Спектакли со 2 по 6 декабря отменяются, сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Данное решение связано с продлением указа губернатора Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории региона.

Как сообщают сотрудники театра, чтобы вернуть полную стоимость приобретенного билета, необходимо сдать его в кассу театра. В случае, если билет был куплен онлайн, возвращение средств произойдет автоматически на карту.

Были отменены такие спектакли как: «И смех, и грех» (2 декабря); «Отелло» (3 декабря); «Пиковая дама» (4 декабря); «Соседи» (5 декабря); «Я сделал крылья и летал» (6 декабря); «Жанна» (6 декабря).

Напоминаем, что театр ранее уже был вынужден перенести свои спектакли с ноября на декабрь.