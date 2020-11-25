Псковичей могут обязать больше платить за парковку на «зелёной зоне»

В Псковской области могут увеличить штраф за парковку на «зелёной зоне». Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Как посчитали депутаты, наказания за парковку в неположенном месте может стать превентивной мерой, способной стимулировать псковичей относиться к придомовым территориям ответственнее.

«Мы предлагаем увеличить размер штрафных санкций по двум статьям: нарушение правил благоустройства и парковка на «зелёных зонах». Мы провели опрос в муниципальных образованиях, большинство поддерживает увеличение штрафов» - озвучил идею законопроекта его разработчик, член Общественной палаты Алексей Кириллов.

Если законопроект поддержится, то штраф за такую парковку составит от двух до пяти тысяч рублей.