Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию

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Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги восьмого конкурса социальных предпринимателей. В этом году «антикризисный» конкурс был направлен на сохранение профессиональных команд некоммерческих организаций в условиях пандемии. Лучшими оказались проекты, посвященные инклюзии, трудоустройству людей с ограниченными возможностями, спортивным занятиям для особенных детей, профилактике зависимостей и реабилитации жертв насилия. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии. Всего на поддержку социальных предпринимателей в период пандемии организаторы направили 5,2 млн рублей.

В 2020 году фонд «Навстречу переменам» и Tele2 провели конкурс для некоммерческих организаций, намеренных добиться устойчивости в турбулентные времена. Если целью предыдущих конкурсов было поддержать стартапы в сфере социального предпринимательства, то новые реалии изменили подход. Организаторы решили помочь некоммерческим организациям, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия. На этот раз в конкурсе принимали участие некоммерческие организации, чьи лидеры являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год.

Участниками стали 40 организаций – выпускников различных программ фонда. В финал конкурса вышли 15 проектов, среди них были выбраны 8 победителей, которые получили по 650 000 рублей. Ими стали:

Маргарита Ребецкая (Москва). «ВзаимоДействие» – инклюзивный театральный проект, в рамках которого создается арт-медиаконтент с участием людей с синдромом Дауна: спектакли, социальные ролики, документальное кино и тренинги.

Игорь Ананьев (Москва). Проект «Особая сборка» направлен на трудоустройство людей с ментальными нарушениями на предприятии по сборке и фасовке непищевых изделий.

Елена Панферова (Пенза). Центр НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ и проект «Современная профилактика» – профилактика зависимостей у школьников с помощью научных шоу и занятий.

Дарья Алексеева (Москва). Центр выдачи гуманитарной помощи благотворительного фонда «Второе дыхание» в Костроме.

Дарья Алейник, Наталья Кишаковская (Санкт-Петербург). «Простор» – центр для проведения спортивных и развивающих занятий для особенных детей и их семей.

Вероника Антимоник (Москва). Фонд «Безопасный дом» – организация помогает людям, которые стали жертвами работорговли, подверглись эксплуатации и насилию, а также поддерживает детей и взрослых из уязвимых групп – воспитанников интернатов и детских домов, несовершеннолетних мам, мигрантов и др.

Анна Белоусова (Чкаловск, Нижегородская область). «УМка» – инклюзивный центр, где проводят развивающие и коррекционные занятия для семей с детьми, испытывающими сложности в социальной адаптации.

Надежда Самойлова (Санкт-Петербург). «Светлый город» – сеть детских центров для детей с тяжелыми нарушениями развития.

Ознакомиться с победителями и финалистами можно в их видеопрезентациях.

В жюри конкурса «Навстречу переменам» вошли: генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров медиахолдинга РБК Анна Тюшкевич, президент компании Viasat World Ирина Гофман, генеральный директор Lamoda Джери Калмис, учредитель фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова. Кроме того, 65 сотрудников Tele2 стали волонтерами в отборе проектов на первичном этапе.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Пандемия испытывает на прочность компании, бизнесы и людей. Однако если из-за кризиса остановится социальный проект – успешно работающий с проблемой и влияющий на множество людей вокруг – последствия будут более чем драматичны. Особенные дети не найдут свое место в обществе, родители больного ребенка окажутся наедине со своей бедой, а сложные подростки так и останутся в конфликте с этим миром. Мы не можем этого допустить. Нам было важно, чтобы лучшие проекты, которые доказали свою эффективность, работали и адаптировались к новым условиям. Tele2 смогла приспособиться к этим реалиям, продолжить развивать бизнес даже в трудное для всех время, и нам есть чем поделиться с воспитанниками фонда. Это не только финансовая поддержка – мы готовы предложить все наработанные антикризисные практики и сделать все возможное для сохранения социальных проектов, которые так важны для здорового и процветающего общества».

Татьяна Бурмистрова, учредитель фонда «Навстречу переменам»:

«Мы отказались от конкурса стартапов в пользу наших выпускников – тех организаций, которые уже доказали, что умеют менять мир и жизнь детей к лучшему. Если с трудностями сталкивается социальный предприниматель, то не получат помощи и те, о ком они заботятся, а это сотни детей и молодежи, большинство из которых – особенные. Им необходимо больше принятия и поддержки в эти трудные времена».

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За время работы участниками программ организации стали более 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. тысяч детей и подростков.