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В туристических центрах Псковской области не должно быть мешкового сбора ТКО. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказал директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв.

«Достоянием туристических центров должны быть истинные культурные достопримечательности, а не пакеты с мусором. В данном вопросе мы нашли понимание и с руководством города Печор, поэтому уже в декабре для отходов будут использоваться только специализированные баки» - резюмировал директор «Экопрома».

Как рассказал Александр Киселев, дополнительные баки появились на улицах города в частном секторе. Одним контейнером смогут пользоваться жители 10-15 ближайших частных домов. Вопрос о том, где именно будут устанавливаться баки, решает муниципалитет совместно с жителями:

«С людьми мы общаемся лично, куда их поставить. Многих не устраивает, что бак будет расположен возле их дома, но у нас получается конструктивно решать возникающие вопросы», - сообщил замглавы Печор Игорь Юшкин.

Жители ряда других районов не хотят уходить от мешкового сбора. В таких случаях регоператор не будет изменять устрой. При этом компания продолжит максимально быстро утилизировать несанкционированные "народные" свалки. Для этого в «Экопроме» есть 5 единиц специализированной техники.