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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замглавврача Псковской областной больницы

Источник:kp.ru
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Возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя главврача Псковской областной больницы Вадима Солдатова, сообщает официальный telegram-канал Псковской области.

Поскольку ещё не начали проводить судебные действия он находится под подпиской о невыезде. «Что касается возможного домашнего ареста, то такой меры пресечения в отношении Вадима Солдатова не выносилось», – сообщили в telegram-канале.

Вадим Солдатов уволился с должности заместителя главврача Псковской областной больницы по собственному желанию.