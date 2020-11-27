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Новый очаг коронавируса выявлен в Пскове 26 ноября, сообщили в официальном telegram-канале региона.
В Псковском отделении Северо-Западного главного управления Банка России коронавирус диагностирован у 17 сотрудников. Проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.
Отделение общей хирургии Псковской областной клинической больницы больше не значится среди очагов коронавируса. Отделение снова работает в прежнем режиме.
За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели 180 человек.