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Новый очаг коронавируса выявлен в Пскове 26 ноября, сообщили в официальном telegram-канале региона.

В Псковском отделении Северо-Западного главного управления Банка России коронавирус диагностирован у 17 сотрудников. Проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.

Отделение общей хирургии Псковской областной клинической больницы больше не значится среди очагов коронавируса. Отделение снова работает в прежнем режиме.

За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели 180 человек.