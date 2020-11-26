Псковские школьники конструируют «Добрых роботов»

Фотографии предоставлены пресс-центром «ПИЛГ».

Учащиеся псковского молодежного инжинирингового центра конструируют «Добрых роботов», сообщили в пресс-центре Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Ребятам предложили нарисовать «Доброго робота», помогающего в период пандемии. Робот должен измеряет температуру и дезинфицировать руки.

Цель конкурса – пропаганда мероприятий по профилактике вирусных инфекций. «Болезнь легче предотвратить, чем лечить. Сейчас это особенно актуально, в связи с новой вирусной волной», – отметили в пресс-центре.

Скриншот из видереоролика пресс-центра «ПИЛГ».

На конкурс было подано 60 работ. Ребята не ограничились рисунками: некоторые даже представили 3D модель и видеоролик.

В рамках проекта волонтеры инженерно-лингвистической гимназии подготовят информационно-просветительские материалы, которые будут размещены на информационных экранах в гимназии.

Материалы будут представлены в видеоформате, что позволит донести информацию до школьников, избежав лишних контактов лекторов и учащихся.

По итогам конкурса, жюри выберет наиболее реализуемые эскизы, которые будут использованы при изготовлении «Добрых роботов».

Руководитель проекта — преподаватель «ПсковГУ» Логинов Сергей Юрьевич.

КАК ПРОХОДИТ РАБОТА:

Инженерная группа работает над технической частью проекта, группа дизайна разрабатывает прототип и дизайн робота. Группа экономистов работает над экономической частью. Продвижением проекта занимается команда волонтеров.

Результатом проекта станут несколько стендов в виде дружелюбных роботов, которые разместят на входе в Гимназию, они автоматически измерять температуру учеников и дезинфицировать им руки. Организаторы рассчитывают, что уже к Новому году «Добрые роботы» будут готовы.