Две школы и садик построят в Пскове в 2021 году

Фото из архива КП

Один детский сад и две школы появятся в областном центре в следующем году. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

В планах на следующий год губернатор Псковской области на выступлении с Бюджетным посланием озвучил старт строительства детского сада на улице Коммунальной в Пскове. Он будет вмещать 120 детей. Место для него уже подготовлено к строительству.

Кроме того, по словам губернатора, в Пскове начнется строительство двух школ. В общей сумме они будут вмещать 1350 учеников.