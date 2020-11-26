Псковская область потратила 3,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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В этом году 3,5 млрд рублей в Псковской области потратили на противодействие пандемии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на выступлении с Бюджетным посланием.

Губернатор обратил внимание на то, что значительная часть средств ушла на меры противодействия пандемии. «Всего этот блок "потянул" на 3,5 млрд рублей, из которых 1,8 млрд – это федеральные средства, а 1,7 – региональные», – уточнил губернатор.

Михаил Ведерников рассказал о том, сколько регион потратил на основные позиций, связанные с мерами противодействия пандемии.

На доплаты медицинским работникам и обеспечение их средствами индивидуальной защиты было направлено 495 млн рублей. 425 млн рублей потратили на поддержку малоимущих, малообеспеченных семей и одиноко проживающих пенсионеров.

На льготные займы бизнесу ушло 100 млн рублей, еще 86 млн рублей ушло на закупку продуктовых наборов для школьников. На субсидии коммунальным предприятиям потратили 76 млн рублей. 54 млн рублей ушло на пособия безработным и еще 15 млн рублей на доплаты соцработникам.