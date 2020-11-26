Покупка жилья для псковских медиков может стать региональной программой

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать покупку жилья для медиков региональной программой. Об этом он сообщил в бюджетном послании региональному парламенту на 51-й сессии Псковского областного Собрания, сообщает Псковское агентство информации.

В 2020 году финансирование было увеличено с 9 до 34 млн рублей. «На эти средства было приобретено 16 квартир. В рамках образовавшейся экономии до конца года будет закуплено ещё две, – отметил губернатор и сообщил, что в 2021 году финансирование будет сохранено в том же объёме».

Кроме того, губернатор высказал предложение о ежегодном увеличении сумму выделяемых средств, если будет такая возможность.