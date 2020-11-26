Работники «Газпрома» предотвратили ЧП в Пскове

Фото: Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Псков»

Аварийная служба «Газпрома» предотвратила чрезвычайное происшествие в Пскове, сообщили в пресс-службе.

В понедельник, во время проверки охранной зоны газопровода, специалисты обнаружили загазованность почвы и колодцев смежных коммуникаций. Аварийная бригада выяснила, что землеройная техника повредила подземный газопровод.

«Газпром» сообщил о данном происшествии в полицию, Ростехнадзор и в Администрацию Пскова. Они отметили, что виновник происшествия никуда не сообщил о случившимся инциденте, чем подверг опасности жителей города.

Фото: Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Псков»

Поврежденный газопровод находится в непосредственной близости к оживленной автодороге и многоквартирным жилым домам. На данный момент псковичам уже ничего не угрожает.