Псковский Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ

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В псковском Роспотребнадзоре будет работать горячая линия по профилактике ВИЧ, сообщили в ведомстве.

С 26 ноября по 4 декабря псковичи смогут обратиться по указанным телефонам в рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека: 8 (8112)66-47-29, 8 (8112) 66-42-73, 8 (8112) 6642-79.

«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. С 13.00 до 14.00 перев.

Телефон «Горячей линии» ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области": 8 8112 -66-29-81, 8 8112-62-15-43

Телефоны «горячей линии» территориального отдела Управления в г. Великие Луки, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического, Усвятского районов: 8-81153-3-73-70, 8-8 11537-62-42.

Телефоны «горячей линии» территориального отдела Управления в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8-81151-2-54-01, 8-81151-2-14-53, 8-81151-2-24-23.

Телефон «горячей линии» территориального отдела Управления в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8-81153-3-19-27.

Вы можете получить информацию об эпидемиологической ситуации по ВИЧ - инфекции на территории области и о мерах профилактики ВИЧ – инфекции.