В Псковской области одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионерам

Анастасия Тарасова

В Псковской области одобрили увеличение прожиточного минимума для пенсионеров. Соответствующее решение приняли сегодня на 51-й сессии регионального парламента, сообщили в пресс-служе администрации Псковской области.

Прожиточный минимума пенсионера на 2021 году увеличили в целом по России. В Псковской области он увеличится с 9 598 рублей до 10 113 рублей в месяц.

Социальные доплаты к пенсии получат порядка 28 тысяч человек. Средний размер доплаты до прожиточного минимума – 2,8 тысяч рублей на человека.

В 2021 году на это будет затрачено около 935 млн рублей, большинство из которых — субсидия из федерального бюджета. Софинансирование из регионального бюджета - 9,4 млн рублей. В целях установления социальной доплаты к пенсии, увеличение расходов областного бюджета на софинансирование составит 1,8 млн рублей.