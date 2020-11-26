Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Новосокольниках

Фото: ПАИ

Восьмилетняя девочка пострадала в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Новосокольниках, сообщает корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».

Инцидент произошел сегодня около 12 часов дня. Автомобили «Ауди» и «Фольксваген» столкнулись на перекрестке улиц Новоселов и Тракторной.

Фото: ПАИ

В результате аварии пострадала 29-летняя женщина, управлявшая «Ауди», и ее восьмилетняя дочь. Пострадавших госпитализировали, у ребенка разбито лицо.

На месте ДТП работают сотрудники скорой медицинской помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.